مدحت عبد الهادي: معلول هو كلمة السر في فوز الأهلي أمام كايزر تشيفز













علق مدحت عبدالهادي، نجم نادي الزمالك السابق، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "طرد لاعب كايزر تشيفز صحيح 100%، وأول مرة رأيتها تأكدت أن الحكم سيعود للـVAR".



