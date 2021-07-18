مدحت عبدالهادي: الزمالك ميفرقش معاه الأهلي كسب أو خسر













أكد مدحت عبدالهادي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن لاعبي الأبيض لن يؤثر فيهم سواء الأهلي هزم أو فاز أمام كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية مقابل لا شيء.





وأوضح مدحت عبدالهادي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الثلاث مباريات الأخيرة للأهلي في الدوري المحلي كانت السبب الرئيسي وراء أداء الفريق الرائع خلال مباراة اليوم، والفوز بدوري أبطال إفريقيا رفع معنويات لاعبي الأهلي بشكل كبير قبل العودة للمنافسة على الدوري".



