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العامري فاروق: صرفنا مكافآت استثنائية للاعبي الأهلي بعد اللقب العاشر

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن النادي قام بصرف مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد أن حقق الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وأوضح العامري فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تم صرف مكافآت استثنائية للاعبين عقب مباراة اليوم بخلاف المكافآت المحددة في اللائحة".

كما أشار، "الكابتن محمود الخطيب هو المسؤول الأول عن ملف كرة القدم، وهو المسؤول عن تجديد تعاقد موسيماني".

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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