أول قرار من وزير الرياضة عقب فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا









قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهاني للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب بعد التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا.





وقال الدكتور أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مبروك للنادي الأهلي ولمصر، التتويج بالبطولة دي حاجة عظيمة جدًا".





وتابع "ان شاء الله القادم احسن، ونتمنى أيضًا التوفيق لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو".





وواصل "فوز الأهلي جاء بجدارة واعتلاء القمة تأكيد على قمة الكرة المصرية، ومن خلالكم أهنيء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والدولة كلها على هذا الفوز".



