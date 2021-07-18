أمير توفيق: تتويج الأهلي بإفريقيا لا يمنعنا عن رؤية القصور

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تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بعد تتويج المارد الأحمر ببطولة إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وقال أمير توفيق في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الحمد لله على اللقب الإفريقي العاشر والجيل الحالي تكون في 3 سنوات".

وتابع "ما يحدث الفترة الحالية هو بداية جيل تاريخي جديد للنادي الأهلي للسنوات القادمة".

وأضاف "مش معنى إن في نجاحات بتحصل يبقى مش شايفين القصور الموجودة في الفريق، نعلم احتياجات فريق كرة القدم ونعمل على تلبيتها".