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ميدو: الخطيب صاحب الفضل في إنجازات الأهلي

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:50 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، هو صاحب الفضل الأول في إنجازات فريق الكرة الأول بالنادي.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الاهلي أفضل فريق في إفريقيا هذا الموسم، وهو الأحق بالفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف، "أنا زمالكاوي، وأسهل شيء أن أقول أن الأهلي فاز بالبطولة بالحظ أو أن المنافس كان دون المستوي، لكن الحقيقة أن الأهلي أفضل فريق في افريقيا علي الإطلاق ولا يوجد أحق منه باللقب".

وأشار ميدو إلى أن محمود الخطيب، أثبت أن لاعب كرة القدم يستطيع أن يكون رئيس نادي ناجح وعظيم، مؤكداً أن تأثيره كان له مفعول السحر علي لاعبي الأهلي الذين قدموا كل ما بوسعهم لأنهم شعروا أن هذا الرجل يستحق الإنجاز.

وتابع، " محمود الخطيب هو صاحب الفضل الأكبر في إنجازات الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وتأثيره الكبير عوض على لاعبي الأهلي غياب الجماهير".

وذكر، " كايزر تشيفز ليس فريقًا ضعيفًا كونه خرج سيمبا والوداد من البطولة، ووصل للنهائي، لكن الطرد الذي حدث في مباراة اليوم دمر خطط باكستر المدير الفني للفريق".

واختتم، "بطولة دوري أبطال إفريقيا ذهبت لمن يستحقها، الأهلي الأفضل تنظيميًا داخل الملعب، ليس فقط في مصر ولكن في إفريقيا بأكملها".

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