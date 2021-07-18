Advertisements

لا تتجاوزوا السرعات المقررة.. 8 نصائح من "المرور" لتجنب الحوادث

الأحد 18/يوليو/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية، لعدم وقوع أي حوادث، وجاءت كالتالي:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصائح المرور بوابة الفجر المرور الفجر

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحدد بديل صفقة مبابي

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ 12 دقيقة

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

لتفادي الحوادث.. المرور تُقدم 8 نصائح ذهبية لقائدي السيارات

احذروا تجاوز السرعة.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

لا تتجاوزوا التقاطعات.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

احذروا تجاوز السرعة المقررة.. نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

8 نصائح مهمة من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

05:57 ص

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس