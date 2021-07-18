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تفاصيل الطقس اليوم الأحد بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:45 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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تشهد محافظة الدقهلية اليوم الأحد طقسا مشمسا بدرجة حرارة تصل إلى 32 ظمى والصغري 28 درجة مأوية.
تزداد الرطوبة ليلًا مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس في القاهرة
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بالقاهرة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدل ليلًا.

حالة الطقس في الإسكندرية
كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

ويكون هناك نشاط على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد،
وشبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 41

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 26

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 35

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 25

درجة الحرارة الكبرى طنطا: 40

درجة الحرارة الصغرى طنطا: 25

درجة الحرارة الكبرى مطروح: 33

درجة الحرارة الصغرى مطروح: 23

درجة الحرارة الكبرى سيوة: 38

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 23

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 34

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 25

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 40

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 26

درجة الحرارة الكبرى السويس: 41

درجة الحرارة الصغرى السويس: 25

درجة الحرارة الكبرى كاترين: 36

درجة الحرارة الصغرى كاترين: 21

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 43

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 28

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 42

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 24

درجة الحرارة الكبرى المنيا: 41

درجة الحرارة الصغرى المنيا: 25

درجة الحرارة الكبرى سوهاج: 43

درجة الحرارة الصغرى سوهاج: 26

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: 44

درجة الحرارة الصغرى الأقصر: 27

درجة الحرارة الكبرى أسوان: 45

درجة الحرارة الصغرى أسوان: 28

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