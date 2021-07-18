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مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا جراء الانهيارات الأرضية في مومباي

الأحد 18/يوليو/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أفاد مسؤولون محليون، اليوم الأحد، إنه لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم بعد انهيار عدة منازل في ضاحيتين في مومباي بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

وشوهد رجال الإنقاذ وهم يستخدمون أيديهم في حفر الأرض لانتشال الجثث، بحسب ما أظهره التلفزيون المحلي، وقالت السلطات إن المزيد من الجثث قد يكون محاصرا داخل الأنقاض. وقال مسؤولون إن أربعة من الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب. وأظهرت قنوات إخبارية تلفزيونية محلية عمال الإنقاذ وهم يحملون الجرحى على نقالات مؤقتة مستخدمين الملابس داخل ممرات ضيقة.

وقال مسؤولون إنه في أحد الأحياء، انهار نحو ستة أكواخ تقع عند قاعدة التل فوق بعضها البعض. وغمرت المياه عدة مناطق في المدينة بعد هطول أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وتعطلت خدمات قطارات الضواحي، مما أدى إلى شل العاصمة المالية للهند، حيث أصبحت حوادث انهيار المباني أكثر شيوعًا خلال الرياح الموسمية.

وقدارتفع عدد قتلى الفيضانات المدمرة في غرب ألمانيا وبلجيكا إلى 170 شخص على الأقل بعد أن انهالت الأنهار والفيضانات المفاجئة هذا الأسبوع وانهارت منازل وتقطعت الطرق وخطوط الكهرباء.

وقتل نحو 143 شخصا في الفيضانات في أسوأ كارثة طبيعية في ألمانيا منذ أكثر من نصف قرن. وشمل ذلك حوالي 98 في منطقة أرويلر جنوب كولونيا، وفقا للشرطة. ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين أو يتعذر الوصول إليهم حيث تعذر الوصول إلى عدة مناطق بسبب ارتفاع منسوب المياه بينما كانت الاتصالات في بعض الأماكن لا تزال معطلة.

وقام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بزيارة مدينة إرفتشتات بولاية شمال الراين وستفاليا حيث قتلت الكارثة 45 شخصًا على الأقل. وقال: "إننا نحزن على من فقدوا أصدقاء ومعارف وأفراد عائلاتهم.. مصيرهم يمزق قلوبنا". وقالت السلطات إنه تم إجلاء حوالي 700 من السكان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد انهيار سد في بلدة واسنبرغ بالقرب من كولونيا.

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مومباي انهيارات ارضية

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