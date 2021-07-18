طارق الشناوي يكتب: نبيل عيوش أحال الموسيقى والرقص إلى أسلحة ضد الإرهاب

عدد من الفتيات في الحى لم يمنعهن ارتداء الحجاب من الغناء والرقص، على المقابل طاقة الاستهجان وشحنات الغضب فى الشارع المحيط بهن تعلو؛ لأن الفن في يقينهم حرام، وصوت المرأة عورة، فما بالك برقصها وغنائها؟!. الأحداث الواقعية هى مفتاح الفيلم، والمخرج قادر على أن يمنح هؤلاء الشباب السر الذى يكمن فيه السحر فى العلاقة مع الكاميرا، الدرس هو أن عليهم نسيان كونها كاميرا، يمارسون حياتهم بالكلمة والحركة وفقا لما تفرضه اللحظة، صحيح أن عيوش حدد سلفاً كل التفاصيل، إلا أنه ترك مساحة لهم في التعبير التلقائي.







بالصدفة يأتي عرض الفيلم في توقيت مواز لهجوم ضارٍ على الفن نشهده في مصر المحروسة، تقوده حلا شيحة وزوجها معز مسعود، تبرأت حلا قبل بضعة أسابيع من فيلمها الأخير (مش أنا)، إلا أنها تركت مساحة ما من الغموض، هل المشكلة فى الفيلم أم في الفن؟ وجاء البوست الثانى الذى كتبته قبل أيام، يؤكد أنه الفن، عاتبت تامر حسنى لأنه نشر فديو كليب يجمعهما، بحجة أن النشر عبر (السوشيال ميديا) وسيلة أكثر انتشاراً، ولم تنس الإشارة إلى أن الفيلم نجح بمقياس الدنيا إلا أنه فشل بمقياس الآخرة، وذكّرت تامر بحوار قديم له سجله قبل 15 عاماً مع المذيعة إنجي علي، جاء فيه أنه يتمنى أن يموت وهو ليس مطرباً.



رأىٌ عابر ذكره وهو فى العشرينيات ولم يكرره، كل أحاديثه وممارساته بعدها تؤكد اعتزازه بممارسة الفن، لا يمكن أن نظل نحاسبه عليه بأثر رجعى، توقيت إعادة طرحه ليس بريئا، هناك من يخطط لكل التفاصيل، ومن الواضح أن معز مسعود الذى يطلق عليه البعض داعية، وهو كثيرا ما نفى عن نفسه هذه الصفة، دخل المعركة مؤازرا لزوجته، فأساء التعبير عندما صنف مجددا الفن بين الحلال والحرام، وأشار إلى أن هذه اللقطات لا يجوز عرضها فى الأشهر المباركة، وكأن الحلال والحرام لهما توقيت، فما يجوز إباحته فى شهر شوال لا يجوز السماح به مثلا فى رمضان أو ذى الحجة.







داعية آخر قرر (الشعبطة) فى قطار (التريند) فأشار إلى أن توبة حلا عن فيلمها الأخير لا تكفي، فهى مذنبة.



هل حلا تملك حقا قرارها أم أن معز يُمسك بخيوطها مثل (الماريونيت)؟، والدليل أنه عندما تسأل الناس عن مصير الفلوس التى حصلت عليها، هو الذى أجاب بالنيابة عنها، مشيرا إلى أنهما اتفقا على التبرع بها.



التطرف واحد، في مصر لدينا فنانة وزوجها يفتحان النار ضد الفن، وفي المغرب وجدنا المخرج نبيل عيوش ومعه زوجته مريم التوزانى تؤيده فى مواجهته لقوى الظلام.



عيوش يعتز بانتمائه المغربى رغم أنه يحمل جواز سفر فرنسيا، يحسب له تاريخيا أنه أول مغربي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان (كان)، تابعت أغلب أفلامه، عرض له قبل 21 عاما فى (قرطاج) فيلمه (على زاوا)، اعتمد فيه على أطفال يقفون أمام الكاميرا لأول مرة، وشاهدته في قسم (نظرة ما) بفيلم (خيل الله) يفضح الإرهابيين، وقبل ثلاثة أعوام شارك (الزين إللى فيك) فى (أسبوعى المخرجين) الذى أثار الغضب في المغرب بسبب تناوله الدعارة.



عيوش يعلم جيداً الدور الذي ينبغى أن يؤديه الفنان لحماية المجتمع من قوى الشر، بينما لدينا من يتدثرون عنوة بالدين وهم لا يدركون حقاً ما هو الدين.



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المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).

يواجه الفنان الإرهاب والتطرف بالفيلم والنغمة واللوحة والرقصة، هؤلاء الذين منحهم الله ومضة الإبداع، منوط بهم واجب اجتماعى وسياسى، وهكذا إلتقط المخرج المغربى نبيل عيوش فكرة فيلمه الذى يدعو للحرية، اختار عنوان (علِّى صوتك.. إيقاعات كازابلانكا) ليذكّرنا بأغنية محمد منير الشهيرة فى فيلم (المصير) ليوسف شاهين، (علِّى صوتك بالغنا)، تأليف كوثر مصطفى وتلحين كمال الطويل، والذى عُرض أيضا فى (كان) قبل 24 عاماً، وهتف الفيلم عالياً بصوت وأفكار ابن رشد التقدمية للتصدى لرجعية بن تيمية.ذهب عيوش إلى حي فقير في (الدار البيضاء) وهو (سيدى مومن)، واستمد حكايته من أحداث حقيقية، عندما تعالت الأصوات الغاضبة من المتطرفين ضد أنغام الراب ورقص الهيب هوب، وبدأ عيوش فى تحليل موقف الشباب الذين أصروا على المواجهة، يقودهم أستاذ الموسيقى الذى انتقل حديثا للمدرسة، تابعنا أغانيهم التى تحمل رؤية تقدمية اجتماعية وسياسية تنحاز للوطن وللحرية، بينما يناصبها أعداء الحياة العداء السافر، دائماً ما تستمع إلى صوت الأذان، والمخرج يدافع عن حق الناس فى الاختيار، وتنتقل الكاميرا للشارع الفقير، لندرك أن هناك من غسل عقول تلك العائلات وجعلهم يعتقدون أن الموسيقى هي الفسق، يؤرقهم من يمارس حياته بقناعة عقلية وانسجام روحي،