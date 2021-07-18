بعد الإغلاق.. أستراليا تسجل انخفاضا طفيفا في حالات كوفيد 19

سجلت أكبر ولايتين في أستراليا، اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا في الإصابات الجديدة بـ COVID-19، مما دفع السلطات إلى القول إن الأمر قد يستغرق أيامًا قبل أن تظهر إجراءات الإغلاق الصارمة تقدمًا في احتواء انتشار متغير دلتا.





تخضع المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، سيدني، وكل ولاية فيكتوريا - التي يبلغ مجموع سكانها ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة - لأوامر البقاء في المنزل بعد اندلاع سلالة الفيروس شديدة العدوى الشهر الماضي. وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز، وعاصمتها سيدني، 105 حالات جديدة في اليوم السابق، بانخفاض عن 111 حالة في اليوم السابق، بينما سجلت فيكتوريا 16 حالة جديدة، بانخفاض عن 19.





سجلت نيو ساوث ويلز أيضًا حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أربعة منذ بداية العام والإجمالي الوطني إلى 914 منذ بدء الوباء. وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان في مؤتمر صحفي متلفز: "بالعمل معًا، سنبدأ في رؤية هذه الأرقام تدفع، ونبذل كل مواردنا وجهودنا لتحقيق ذلك".





واضافت "نريد أن نتأكد من أننا نسمح للعائلات والشركات على وجه الخصوص بالعودة إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن وهذا هو السبب في أننا نلقي بكل شيء في الأسبوعين المقبلين."





في اليوم السابق، شددت برجيكليان القيود المفروضة على المدينة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين شخص، بما في ذلك إغلاق جميع أعمال صيانة المباني والممتلكات وحظر حوالي 600 ألف شخص في الضواحي الأكثر تضررًا من مغادرة حيهم المباشر للعمل. وأفادت وسائل إعلام محلية أن إغلاق البناء سيعني أن ما يصل إلى 500 ألف شخص غير قادرين على العمل، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في مشاريع الأعمال المدنية الكبرى، على الرغم من أن الحكومة تقول إن العمال الذين توقفوا عن العمل سيظلون يتلقون أجورهم من خلال مدفوعات الإغاثة.





ما يثير قلق السلطات بشكل خاص هو عدد الأشخاص المصابين بالعدوى المنتشرين في المجتمع قبل تشخيصهم، والذي بلغ 27 يوم الأحد، بما يتماشى تقريبًا مع الأيام الأخيرة. وقالت بيرجيكليان إنه يبدو من غير المرجح أن يكون الرقم سيقترب من الصفر بحلول 30 يوليو المستهدف من أجل رفع القيود. وأضافت أنه من المرجح أن يبدأ الرقم في الانخفاض في غضون خمسة أيام "لأن هناك تأخرًا في البيانات" وأنها لن تستبعد تغيير القيود أكثر.





وقالت فيكتوريا المجاورة، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين شخص في حالة إغلاق لمدة خمسة أيام من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء، إن جميع الحالات الـ 16 الجديدة مرتبطة بسلاسل انتقال معروفة. وقال رئيس وزراء فيكتوريا دانيال أندروز: "إنها تتكشف كما كنا نأمل، لكن هذا لا يعني أن أي حالة إضافية هي أخبار جيدة".







