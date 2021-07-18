Advertisements

بعد الإغلاق.. أستراليا تسجل انخفاضا طفيفا في حالات كوفيد 19

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:04 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
سجلت أكبر ولايتين في أستراليا، اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا في الإصابات الجديدة بـ COVID-19، مما دفع السلطات إلى القول إن الأمر قد يستغرق أيامًا قبل أن تظهر إجراءات الإغلاق الصارمة تقدمًا في احتواء انتشار متغير دلتا.

تخضع المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، سيدني، وكل ولاية فيكتوريا - التي يبلغ مجموع سكانها ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة - لأوامر البقاء في المنزل بعد اندلاع سلالة الفيروس شديدة العدوى الشهر الماضي. وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز، وعاصمتها سيدني، 105 حالات جديدة في اليوم السابق، بانخفاض عن 111 حالة في اليوم السابق، بينما سجلت فيكتوريا 16 حالة جديدة، بانخفاض عن 19.

سجلت نيو ساوث ويلز أيضًا حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أربعة منذ بداية العام والإجمالي الوطني إلى 914 منذ بدء الوباء. وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان في مؤتمر صحفي متلفز: "بالعمل معًا، سنبدأ في رؤية هذه الأرقام تدفع، ونبذل كل مواردنا وجهودنا لتحقيق ذلك".

واضافت "نريد أن نتأكد من أننا نسمح للعائلات والشركات على وجه الخصوص بالعودة إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن وهذا هو السبب في أننا نلقي بكل شيء في الأسبوعين المقبلين."

في اليوم السابق، شددت برجيكليان القيود المفروضة على المدينة التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين شخص، بما في ذلك إغلاق جميع أعمال صيانة المباني والممتلكات وحظر حوالي 600 ألف شخص في الضواحي الأكثر تضررًا من مغادرة حيهم المباشر للعمل. وأفادت وسائل إعلام محلية أن إغلاق البناء سيعني أن ما يصل إلى 500 ألف شخص غير قادرين على العمل، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في مشاريع الأعمال المدنية الكبرى، على الرغم من أن الحكومة تقول إن العمال الذين توقفوا عن العمل سيظلون يتلقون أجورهم من خلال مدفوعات الإغاثة.

ما يثير قلق السلطات بشكل خاص هو عدد الأشخاص المصابين بالعدوى المنتشرين في المجتمع قبل تشخيصهم، والذي بلغ 27 يوم الأحد، بما يتماشى تقريبًا مع الأيام الأخيرة. وقالت بيرجيكليان إنه يبدو من غير المرجح أن يكون الرقم سيقترب من الصفر بحلول 30 يوليو المستهدف من أجل رفع القيود. وأضافت أنه من المرجح أن يبدأ الرقم في الانخفاض في غضون خمسة أيام "لأن هناك تأخرًا في البيانات" وأنها لن تستبعد تغيير القيود أكثر.

وقالت فيكتوريا المجاورة، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين شخص في حالة إغلاق لمدة خمسة أيام من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء، إن جميع الحالات الـ 16 الجديدة مرتبطة بسلاسل انتقال معروفة. وقال رئيس وزراء فيكتوريا دانيال أندروز: "إنها تتكشف كما كنا نأمل، لكن هذا لا يعني أن أي حالة إضافية هي أخبار جيدة".


وأضاف: "من السابق لأوانه تحديد ما إذا كنا سنتمكن من الخروج من هذا الإغلاق في منتصف ليل الثلاثاء"، مشيرًا إلى أن إحدى الحالات الجديدة كانت في بلدة ريفية على بعد 540 كيلومترًا (335 ميلًا) من ملبورن، مما يشير إلى الانتشار الجغرافي السريع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا استراليا

أخبار تهمك

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

أول قرار من وزير الرياضة عقب فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة" توجه مناشدة للمواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات مفاجئة في الصفقة التبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مرديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الداخلية تضبط المتهم بالإعتداء على أحد نزلاء دور رعاية بالمنوفية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أستراليا تشهد زيادة طفيفة في انتشار حالات متحور دلتا

أستراليا تسجل أكبر عدد لحالات كورونا اليومية لعام 2021

إنهاء إغلاق سيدني يلوح في الأفق مع انخفاض أرقام الحالات الجديدة

تمديد إغلاق سيدني لأسبوع آخر مع انتشار متغير دلتا كورونا

بعد أسبوعين من الإغلاق.. سيدني تشهد أسوأ ارتفاع يومي بإصابات كورونا

أستراليا تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا مع تفشي متغير دلتا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

08:00 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

"الصحة" توجه مناشدة للمواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى (فيديو)

08:18 ص

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

05:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس