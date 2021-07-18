في هذا الموعد..عاصي الحلاني يحيي حفلاً غنائياً في بيروت

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في هذا الموعد..عاصي الحلاني يحيي حفلاً غنائياً في بيروت
الأحد 18/يوليو/2021 - 09:14 ص
منار داود
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يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في بيروت، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 22 يوليو الجاري، وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره مجموعة من أغانيه المميزة.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب عاصي الحلاني أغنية بعنوان "حبيبي"، وشاركه في غنائها ابنه الوليد الحلاني، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، ألحان عادل العراق، توزيع طوني ساباتيني.
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