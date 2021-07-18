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في هذا الموعد..عاصي الحلاني يحيي حفلاً غنائياً في بيروت

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:14 ص
بوابة الفجر
منار داود
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يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في بيروت، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 22 يوليو الجاري، وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره مجموعة من أغانيه المميزة. 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب عاصي الحلاني أغنية بعنوان "حبيبي"، وشاركه في غنائها ابنه الوليد الحلاني، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، ألحان عادل العراق، توزيع طوني ساباتيني. 

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