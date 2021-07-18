بعد إجرائها لعملية جراحية..منى زكي توجه رسالة دعم للفنانة ياسمين عبد العزيز

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبه نيوتن "، وهو بطولة محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، آدم الشرقاوي، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن .

وجهت الفنانه مني ذكي رساله دعم لصديقتها الفنانه ياسمين عبد العزيز وذلك بعد إجرائها لعملية جراحية، وذلك من خلال الاستوري الخاص لحسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت الفنانه منى زكي صوره لياسمين عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:" يا رب بحق الايام الكريمه دي تقومي بالسلامة يايسمن وترجعي لولادك وبيتك، ادعولها تقوم بالسلامة".