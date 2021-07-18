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مالي تعلن اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين غرب البلاد

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:30 ص
مالي
مالي
وكالات
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أعلنت القوات المسلحة في مالي، اليوم الأحد، اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين يعملون في شركات بناء، بالقرب من الحدود مع موريتانيا.

 

وأصدر الجيش المالي، بيانًا أوضح فيه أن "الهجوم استهدف موقعا على بعد نحو 55 كيلومترا من مدينة كوالا في جنوب غرب البلاد"، لافتا إلى أن "هذا الهجوم قد دمر أيضا معدات بناء، دون تحديد هويات منفذي الهجوم.

 

وقال مسؤول عسكري: "إن إطلاق سراح الرهائن أولويتنا"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

 

وقد وصل المهاجمون، على دراجات نارية وأشعلوا النار في صهريج وقود قبل أن يلوذوا بالفرار".

 

 

 

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