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حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

الأحد 18/يوليو/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان وائل عبدالعزيز عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد إجرائها عملية جراحية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب وائل عبد العزيز منشورًا قال فيه :"صباح الخير، أنا كل اللي هقدر اقوله دلوقتي، ادعوا لياسمين حالتها خطرة".


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان وائل عبد العزيز الدرامية مشاركته في مسلسل "لآخر نفس"، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩، وهو بطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، محمد عز، تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، إخراج حسام علي.

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