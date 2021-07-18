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ريهام عبدالحكيم تحيي حفل "كوكب الشرق" بالإسكندرية
الأحد 18/يوليو/2021 - 10:35 ص
منار داود
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تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم لإحياء حفلاً غنائياً بمشاركة المايسترو عماد عاشور، والفنانة مي فاروق، ويُقام الحفل تحت شعار "حفل كوكب الشرق أم كلثوم"، وذلك يوم الخميس الموافق5 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية .
وفي سياق آخر، قدمت المطربة ريهام عبد الحكيم مؤخرًا دويتو غنائي مع الفنان عبد العزير الشايجي، بعنوان "لقيت نفسي معاك"، وهي من كلمات عماد عبيد، وألحان عبد العزيز الشايجى، وتوزيع موسيقى محمد هارون، ومن إخراج وليد منير.
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