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ريهام عبدالحكيم تحيي حفل "كوكب الشرق" بالإسكندرية

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
منار داود
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تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم لإحياء حفلاً غنائياً بمشاركة المايسترو عماد عاشور، والفنانة مي فاروق، ويُقام الحفل تحت شعار "حفل كوكب الشرق أم كلثوم"، وذلك يوم الخميس الموافق5 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية .


وفي سياق آخر، قدمت المطربة ريهام عبد الحكيم مؤخرًا دويتو غنائي مع الفنان عبد العزير الشايجي، بعنوان "لقيت نفسي معاك"، وهي من كلمات عماد عبيد، وألحان عبد العزيز الشايجى، وتوزيع موسيقى محمد هارون، ومن إخراج وليد منير.

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