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إزالة شوادر بيع لحوم مخالفة بالطرق والشوارع العامة بالشرقية.. وغرامات على المتعديين

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى على الشوارع الرئيسية والجانبية لرصد وإزالة كافه شوادر بيع اللحوم المخالفة والمتعدي أصحابها على حرم الطرق وتوقيع الغرامات المالية المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة مكبرة لإزالة كافة شوادر بيع اللحوم والمواشي بالطرق الرئيسية لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمرور على الشوارع الرئيسية لإزالة شوادر ذبح الأضاحي والتنبيه بعدم ذبح الأضاحي خارج المجازر وتطبيق القانون على المخالفين.

وكان محافظ الشرقية قرر فتح المجازر بنطاق المحافظة لإستقبال الأضاحى وذبحها بالمجان خلال أيام العيد، وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة على المواطنين وذلك طبقًا لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.
إزالة شوادر بيع لحوم مخالفة بالطرق والشوارع العامة بالشرقية.. وغرامات على المتعديين
إزالة شوادر بيع لحوم مخالفة بالطرق والشوارع العامة بالشرقية.. وغرامات على المتعديين
إزالة شوادر بيع لحوم مخالفة بالطرق والشوارع العامة بالشرقية.. وغرامات على المتعديين
إزالة شوادر بيع لحوم مخالفة بالطرق والشوارع العامة بالشرقية.. وغرامات على المتعديين

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