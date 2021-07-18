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محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طوخ

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لمدينة طوخ، والمسند أعماله إلى المكتب العربي للاستشارات الهندسية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، طبقا لبروتوكول التعاون بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية.

أوضح المحافظ، أن العمل بهذا المخطط سيجرى بعد التصديق عليه من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذي له، مضيفا بأنه جرى اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة طوخ بعد أن جرى مراجعته من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

أكد محافظ القليوبية، أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية، من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة، من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وأشار إلى أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لكي ينعموا بحياة كريمة، ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

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