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أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-7-2021 في الأسواق

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم الأحد 18 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-7-2021 في الأسواق

سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء للمستهلك بين 31.5 و32 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الدبابيس 51 جنيهًا.

سعر الفرخة الكاملة 46 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش 69 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل 55 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من البط 43 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش 24 جنيهًا.

سعر الفرخة البلدي نحو 60 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض للمستهلك 48 جنيهًا.

سعر الكتكوت في المزارع بين 7 إلى 9 جنيهات.

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