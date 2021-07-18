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عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان هيثم بن طارق

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأعرب "السيسي"، عن أطيب التمنيات لسلطان عمان بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

ومن ناحيته، أشاد سلطان عمان بتميز العلاقات المصرية العمانية، مؤكدا على حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين.


وكان قد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس قام بجولة تفقدية صباح الجمعة الماضية شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كم ليصبح ۸ حارة مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول ٢٦٠ كم ليصبح ۸ حارة مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول ۱۳۰ کم ليصبح ۸ حارة مرورية لكل اتجاه.

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