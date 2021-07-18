استعدادا لعيد الأضحى.. الصحة ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات.. وتشكل غرفة أزمات وطوارئ

أكدت وزارة الصحة والسكان، على رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات الوزارة استعدادا لعيد الأضحى، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة.





جاء ذلك أثناء إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن خطة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.



كما أكدت وزيرة الصحة والسكان نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات الجمهورية المختلفة خاصة المدن الساحلية لتقديم التوعية الصحية للمواطنين والمترددين على الأسواق والمحال التجارية والأماكن العامة وأماكن التجمعات، والمتنزهات، وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.