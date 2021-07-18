الليلة..عمر كمال ضيف برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب



يستضيف الاعلامي عمرو أديب الليلة في برنامجه "الحكاية" مطرب المهرجانات عمر كمال ، ويذاع القاء في تمام الساعه العاشرة مساءً على قناه MBC مصر .



وكان عمر كمال قد روج لذلك اللقاء عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " حيث نشر صوره له وعلق عليها قائلا " بكرة الأحد إن اشاء الله مع الإعلامي الكبير عمرو أديب ".



وكان عمر كمال قد طرح مؤخراً كليب " أوعدك " بمشاركة الفنانه سمية الخشاب، والأغنية من كلمات وألحان احمد أوسه ، توزيع إسلام ساسو .