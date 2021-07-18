«المحامين»: استمرار إصدار خطابات العلاج طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك





أعلنت الأمانة العامة بنقابة المحامين، عن استمرار إصدار خطابات العلاج للسادة المحامين، طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من مقر النقابة العامة برمسيس.



قال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن مجلس النقابة ـ نقيبًا وأعضاءً، يعلمون مدى أهمية استمرار إصدار خطابات العلاج للسادة المحامين، وخصوصا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تستمر لمدة ثمانية أيام، مشيرًا إلى أنه قام بالتنبيه على الموظفين بإدارة العلاج على ضرورة التواجد بصفة يومية لاستخراج خطابات العلاج.



وأضاف الأمين العام لنقابة المحامين، أن خطابات العلاج تستخرج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، من مقر النقابة العامة برمسيس، مناشدًا من يريد استخراج خطاب علاج من السادة المحامين بالتوجه إلى مقر النقابة العامة.



وجدير بالذكر أن إجازة عيد الأضحى المبارك، بدأت بنقابة المحامين من السبت الماضي الموافق 17 يوليو وتستمر حتى السبت المقبل الموافق 24 يوليو، مع استمرار إدارة العلاج في إصظار خطابات العلاج للسادة المحامين، من مقر النقابة العامة برمسيس.