Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الأحد 18-7-2021 في الأسواق

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الأحد 18 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 18-7-2021 في الأسواق

سعر الكيلو الكندوز اليوم بين 130-150 جنيها

أسعار اللحم المفروم اليوم تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو 

سعر كيلو كباب الحلة اليوم بين 130-145 جنيها 

أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم 130-150 جنيها 

أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم تتراوح بين 140-160 جنيها 

أسعار الكبدة الكندوز اليوم بين 130-150 جنيها

أسعار الموزة الكندوز اليوم 130-150 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدى اليوم بين 120-130 جنيها

أسعار الكلاوي والقلب اليوم 120-130 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضأن اليوم بين 130-150 جنيها

سعر الكبدة الضأن اليوم 130-150 جنيها

سعر اللحوم الجملي اليوم بين 100-120 جنيها للكيلو

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان هيثم بن طارق

منذ نصف ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ 39 دقيقة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة" توجه مناشدة للمواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى (فيديو)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حوار| النائب سيد شمس يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد.. ويطالب برحيل طارق شوقي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

09:36 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

08:00 ص

حوار| النائب سيد شمس يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد.. ويطالب برحيل طارق شوقي

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس