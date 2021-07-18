الصحة: توافر مخزون استراتيجي من أكياس الدم بالمستشفيات قبل عيد الأضحى

أكدت وزارة الصحة توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بجميع محافظات الجمهورية، كمخزون استراتيجى يبلغ ٢٠ ألف كيس دم و١٠٠ ألف كيس بلازما بجميع بنوك الدم، مشيرًا إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الصحة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تخصيص فرق للانتشار السريع بجميع المحافظات بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى.





جاء ذلك أثناء إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن خطة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك بجميع محافظات الجهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.



كما أكدت وزيرة الصحة والسكان نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات الجمهورية المختلفة خاصة المدن الساحلية لتقديم التوعية الصحية للمواطنين والمترددين على الأسواق والمحال التجارية والأماكن العامة وأماكن التجمعات، والمتنزهات، وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.