الهضبة يقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنية "اتقل"





حققت أغنية"اتقل"للهضبة عمرو دياب نجاحًا كبيراً، فوؤ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث اقتربت الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة.





أغنية "اتقل" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، و تعد ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص".





والجدير بالذكر أن أغنية "الدنيا بترقص"هي التعاون الرابع بين الهضبة والمخرج طارق العريان.