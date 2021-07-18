Advertisements

الهضبة يقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنية "اتقل"

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements

حققت أغنية"اتقل"للهضبة عمرو دياب نجاحًا كبيراً، فوؤ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث اقتربت الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة.

أغنية "اتقل" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتعد ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص". 

والجدير بالذكر أن أغنية "الدنيا بترقص"هي التعاون الرابع بين الهضبة والمخرج طارق العريان. 

أخبار تهمك

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" توجه مناشدة للمواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حوار| النائب سيد شمس يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد.. ويطالب برحيل طارق شوقي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان هيثم بن طارق

منذ نصف ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ 40 دقيقة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

09:36 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

08:00 ص

حوار| النائب سيد شمس يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد.. ويطالب برحيل طارق شوقي

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس