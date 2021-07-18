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الهضبة يقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنية "اتقل"
الأحد 18/يوليو/2021 - 10:53 ص
منار داود
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حققت أغنية"اتقل"للهضبة عمرو دياب نجاحًا كبيراً، فوؤ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث اقتربت الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة.
أغنية "اتقل" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتعد ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص".
والجدير بالذكر أن أغنية "الدنيا بترقص"هي التعاون الرابع بين الهضبة والمخرج طارق العريان.
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