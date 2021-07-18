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أسعار الحديد اليوم الأحد 18-7-2021 في مصر

الأحد 18/يوليو/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد اليوم الأحد 18 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الحديد اليوم الأحد 18-7-2021 في مصر

سعر طن حديد عز يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد بشاي يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد العتال يسجل 14450 جنيها.

سعر طن حديد المراكبي يسجل 14400 جنيه.

سعر طن حديد المصريين يسجل 14500 جنيه.

سعر طن حديد العشري يسجل 14400 جنيه .

سعر طن حديد مصر ستيل يسجل 14500 جنيه.

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