الطالع الفلكى الأحد 18/7/2021..صَدِيق مُخْلِص!









*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.





اليوم 11 أبيب قبطى ، 18 تَمُّوز رُومى ، 8 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (عادل ! طب ليه؟)-لأنِّى بَكْرَهَكْ.(سمير غانم من فيلم مُكالمة مُنتصف الليل-1978)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى العقرب يعنى

معارك عاطفيّة خلف الأبواب المُغلقة (المريخ يحكم الحمل والعقرب) لكنها معارك تنتج البشر، وقت عليك الإبتعاد عن إثارة غيرة زوجتك والإنتباه لنطق إسمها بشكلٍ صحيح ، التغافل عن عمليات التفتيش لمحفظة نقودك وهاتفك النقّال ، فترة مُناسبة للكشف عن زميل مُنافق يُضمر لك العداوة فى الخفاء كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة فمبدأ برج العقرب هى المقُولة حَرَّصْ ولا تَخوّنْشْ، تكوين مبالغ مالية لصندوق الطوارئ أو للودائع البنكية طويلة الأجل لمصلحة زوجتك و أطفالك بشكل خفى مُستتر دون لفت الأنظار حتى عن أقرب المُقرّبين والهدف إستبعاد أى فرصة للمساس بتلك الإحتياطات لمصلحة الزوجة والأبناء لأطول فترة زمنية مُمكنة، العقرب يرمز للسموم ،إذاً هى فترة مُناسبة لتنقية جسمك من سموم التدخين أو تناول أدوية الأمراض الصدرية وإزالة البلغم والتعافى من أمراض الكلى والكبد إن وُجِدَتْ ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الغيرة شعور إنسانى لكن الحسد شعور مَرَضِى،لا تقم باستشارة صديق فى إختيار شرائك لسيّارة بينما هو لايمتلك درّاجة، الإحساس نعمة.





برج الثور: إنغمس فى عملك بجدٍ وإجتهاد بعيداً عن مشاكل الآخرين ، هى لقمة عيشك وأنت لا تحتاج لتذكيرك بأهميتها لتأمين نفقات أسرتك.





برج الجوزاء: لا تأخذ قراراً تحت حالة غضب أوسعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج السّرطان: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج الأسد: تَحَاشَ الدخول فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ،مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.

برج العذراء: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم ، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.





برج الميزان: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المُجازفة.





برج العقرب: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج القوس: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة والتصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: أنت لست موظّفاً لتسلية الآخرين أو الترفيه عنهم ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه و قَلّت هَيْبَتُه.





برج الدّلو: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الحوت: الحَدَسْ أوالشّعور بالضيق أو القلق من شخص أو مشروع دون سببٍ واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أو التخلى عنه.



