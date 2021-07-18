رئيس جامعة بنها يتفقد مشاريع التخرج بكليتي هندسة بنها وشبرا

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التصحيح ورصد وإعلان نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الهندسة ببنها.



جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عارف سليمان عميد الكلية، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ووكلاء الكلية.



كما تفقد الجيزاوي، مشاريع تخرج أول دفعة بقسم الهندسة المعمارية، والتي تضمنت أفكار مميزة ومبتكرة، لخدمة بعض المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.



وفى نفس السياق تفقد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أيضا المرحلة الأولى لمنظومة الكاميرات وقاعة المناقشات، وتطوير العيادة الطبية بمبنى الخلفاوي بكلية الهندسة بشبرا، يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، والوكلاء.



كما شملت الجولة تفقد "الجيزاوي" أعمال الكنترولات والتصحيح ورصد نتائج الامتحانات لطلاب الكلية.