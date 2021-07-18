اتحاد الكرة يفجر مفاجأة لرباعي الأهلي المشاركين بأوليمبياد طوكيو

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تحمل الجبلاية، تكاليف سفر رباعي الأهلي إلى طوكيو، لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية.





وقال المصدر: "اتحاد الكرة يتحمل تكاليف السفر للبعثة بالكامل بما فيها رباعي الأهلي، لكن تكاليف السفر الداخلي في طوكيو، ستكون على نفقة اللجنة الأولمبية الدولية".





وأضاف: "المنتخب الأولمبي سافر إلى طوكيو، لكنه يسافر إلى سابورو لخوض أول مباراتين أمام الأرجنتين وإسبانيا، ثم يسافر إلى مياجي لخوض مباراة أستراليا، تكلفة سفر المنتخب إلى سابورو ومياجي على نفقة اللجنة الأولمبية الدولية".





وسافر المنتخب إلى طوكيو بقائمة تضم 18 لاعبًا من أصل 22، حيث يرتبط رباعي الأهلي، محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، بالمشاركة مع فريقهم بنهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.





جدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي يخوض أول تدريباته اليوم في سابورو استعدادًا لمواجهة إسبانيا المقررة يوم 22 يوليو الجاري، فيما تقام مواجهة الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 من الشهر الحالي.



