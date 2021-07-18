



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت اليوم الأحد 18يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.





أسعار الأسمنت اليوم الأحد 18-7-2021





سعر الأسمنت المسلح يسجل 850 جنيها.





سعر أسمنت سيناء يسجل 890 جنيها.





سعر أسمنت السويس يسجل 813 جنيها.





سعر أسمنت حلوان يسجل 800 جنيه.





أسمنت السويدي يسجل 828 جنيه.



