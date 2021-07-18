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لانوس يهزم اتلتيكو توكومان في مستهل مشوار الدوري الأرجنتيني

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:00 ص
لانوس الارجنتيني
لانوس الارجنتيني
وكالات
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استهل فريق لانوس مشواره في الموسم الجديد من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بالفوز على ضيفه اتلتيكو توكومان 4 /2 مساء السبت في الجولة الأولى من الموسم.

وفي مباريات أخرى فاز نيولز أولد بويز على تاليريس كوردوبا 3 /2 وتعادل خيمناسيا لابلاتا مع بلاتينسي 2 /2 كما تعادل فيليز سارسفيلد مع راسينج كلوب سلبيا.

وحسم لانوس فوزه على اتلتيكو توكومان بفضل تألق خوسي ساند الذي سجل هدفين.

وتقدم خوسي ساند بهدف للانوس من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ثم أضاف خوسيه لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وعاد خوسي ساند وسجل الهدف الثاني له والثالث للانوس في الدقيقة 46 قبل أن يختتم فيكتور مالكورا التسجيل في الدقيقة الأخيرة.

وتكفل ليوناردو هيريديا وراميرو كاريرا بتسجيل هدفي اتلتيكو توكومان في الدقيقتين 35 و67.

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لانوس كره القدم الدوري الارجنتيني اتلتيكو توكومان

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