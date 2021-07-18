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الاتحاد الروسي للتجديف ينسحب من منافسة القارب الرباعي بدورة طوكيو

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:03 ص
الاتحاد الروسي للتجديف
الاتحاد الروسي للتجديف
وكالات
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قرر الاتحاد الروسي للتجديف الانسحاب من منافسة القارب الرباعي في دورة طوكيو الصيفية اليوم الأحد، قائلاً إن مستوى مهارات إثنين من البدلاء المحتملين لا يرقي للمستوى المطلوب في الألعاب.

وقال الاتحاد الدولي للتجديف في بيان إنه اتصل بالاتحاد الليتواني للعبة وعرض عليه المشاركة بدلاً من الروس بصفته صاحب المركز التالي في سباق التأهل.

وأضاف الاتحاد الدولي للتجديف أن اللجنة الأولمبية الدولية وافقت على هذه الترتيبات "بصفة استثنائية".

وأوضح الاتحاد أنه الآن ينتظر موافقة ليتوانيا على المشاركة بدلاً من روسيا.

وأثبتت الفحوص وجود مادة محظورة رياضياً في عينتي اثنين من فريق القارب الرباعي الروسي ومن ثم استبعدا من المنافسة في الدورة بعد إيقافهما لكن الفريق ظل مؤهلاً للمشاركة في الدورة الصيفية.

وستنطلق الألعاب في 23 يوليو الجاري وتستمر حتى 8 أغسطس .

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