بعد إجرائها لعملية جراحية.. إيناس عز الدين توجه رسالة دعم للفنانة ياسمين عبد العزيز





وجهت الفنانة إيناس عز الدين رساله دعم لصديقتها الفنانه ياسمين عبد العزيز وذلك بعد إجرائها لعملية جراحية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



نشرت الفنانة إيناس عز الدين صوره لصديقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:"ربنا يقومك بالسلامه ويشفيكي ويعافيكي ".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة إيناس عز الدين الدرامية الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد أمين، ﺗﺄﻟﻴﻒ مجدي صابر، بطولة جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج، هنادي مهنا، أحمد صفوت.