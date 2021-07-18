رئيس الوزراء لـ السيسي: نعاهدكم على بذل المزيد من الجهد والعطاء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.