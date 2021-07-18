Advertisements

رئيس الوزراء لـ السيسي: نعاهدكم على بذل المزيد من الجهد والعطاء

الأحد 18/يوليو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
Advertisements
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وفي برقيته، تقدم رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة العظيمة، سائلين الله عز وجل، أن يعيدها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أنتهز هذه المناسبة المباركة، لنعاهدكم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، كي نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء، لينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان هيثم بن طارق

منذ 33 دقيقة

حوار| النائب سيد شمس يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد.. ويطالب برحيل طارق شوقي

منذ ساعة و 13 دقيقة

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة" توجه مناشدة للمواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على السيدة التي خطفت أنظار الجميع في مراسم تتويج الأهلي بالأبطال

منذ حوالي 12 ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

09:36 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

08:00 ص

حوار| النائب سيد شمس يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد.. ويطالب برحيل طارق شوقي

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس