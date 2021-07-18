رئيس وزراء بريطانيا ووزير المالية يعزلان نفسيهما بسبب كورونا

عزل رئيس وزراء بريطانيا ووزير المالية، نفسيهما بعد اتصالهما مع مصاب بفيروس كورونا وسيخضعان لفحص يومي.

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الصحية البريطانية، إنه تم توزيع 81 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ238 ألفاً و950 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد الجائحة في بريطانيا قبل نحو 29 أسبوعًا.