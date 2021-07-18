كارتيرون يحسم موقفه النهائي من ضم بن مالانجو

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك موقفه النهائي من التعاقد مع المهاجم الكونغولي بن مالانجو لاعب الرجاء المغربي.





كارتيرون يرفض ضم بن مالانجو





ووضع المدرب الفرنسي بن مالانجو مهاجم فريق الرجاء المغربي على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لتدعيم هجوم الفارس الأبيض.





و رغم ترشيحات مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، لكن كارتيرون مصمم على التعاقد مع بن مالانجو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي.





من جانبه أبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عدم اقتناع بمستوى مروان حمدي، والذي لم يترك أي بصمة حتى الآن منذ انضمامه من صفوف فريق مصر للمقاصة.



