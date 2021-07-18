Advertisements

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:31 م
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غزل المحلة الزمالك وغزل المحلة الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

منذ ثلث ساعة

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة لرباعي الأهلي المشاركين بأوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

حوار| النائب سيد شمس يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد.. ويطالب برحيل طارق شوقي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد نقلها لأحد المستشفيات بلبنان.. شقيق نوال الزغبي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لها

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضم 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مان سيتي يعرض نجمه للبيع

منذ 41 دقيقة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة الجديد في الدوري

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقناة الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

11:30 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

08:00 ص

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس