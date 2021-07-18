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سعر اليورو اليوم الأحد 18-7-2021 أمام الجنيه المصرى

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
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انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 18-7-2021 أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.42جنيه للشراء، و18.58جنيه للبيع مقابل 18.43 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.46 جنيه للشراء.
 
18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.42 جنيه للشراء 
18.58 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر
18.42 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.46 جنيه للشراء.
18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.44 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.46 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.41 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.
 

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