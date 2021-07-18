الصحة توجه مناشدة للآباء بشأن الضمور العضلي للأطفال (فيديو)

قالت مي حسين، عضو اللجنة العلمية العليا لضمور العضلي الشوكي بوزارة الصحة، إن مرض الضمور العضلي يصيب الخلايا العصبية في النخاع الشوكي فيؤدي إلى تأخر التطور الحركي للطفل ثم تتطور الحالة وتتأثر العضلات المسئولة عن التنفس، وقد يؤدي للوفاة في بعض الحالات.





وأشارت "مي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي ترتكز على توعية المواطنين بالمرض ومن ثم اكتشافه مبكرا وتقديم العلاج للحالات في وقت مناسب، مناشدة الأسرة إذا لاحظوا تأخر في التطور الحركي للطفل أو إصابته بالتهابات صدرية بشكل متكرر تستدعي دخوله المستشفى التوجه لعيادات المخ والأعصاب التابع للمبادرة.



