Advertisements

الصحة توجه مناشدة للآباء بشأن الضمور العضلي للأطفال (فيديو)

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت مي حسين، عضو اللجنة العلمية العليا لضمور العضلي الشوكي بوزارة الصحة، إن مرض الضمور العضلي يصيب الخلايا العصبية في النخاع الشوكي فيؤدي إلى تأخر التطور الحركي للطفل ثم تتطور الحالة وتتأثر العضلات المسئولة عن التنفس، وقد يؤدي للوفاة في بعض الحالات.

وأشارت "مي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي ترتكز على توعية المواطنين بالمرض ومن ثم اكتشافه مبكرا وتقديم العلاج للحالات في وقت مناسب، مناشدة الأسرة إذا لاحظوا تأخر في التطور الحركي للطفل أو إصابته بالتهابات صدرية بشكل متكرر تستدعي دخوله المستشفى التوجه لعيادات المخ والأعصاب التابع للمبادرة.

وأوضحت أنه يمكن الاتصال على الخط الساخن 106 لتسجيل حالة الطفل وتوجيهه للمركز الأقرب لتوقيع الكشف عليه وتحديد طبيعة حالته، منوهة بأنه إذا خضع الطفل للعلاج لن يكون هناك تأثير كبير على حالته، وكلما كان تناول العلاج مبكرا كلما كان أفضل.

أخبار تهمك

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

حوار| النائب سيد شمس يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد.. ويطالب برحيل طارق شوقي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 22 ساعة

مان سيتي يعرض نجمه للبيع

منذ ساعة الا ربع

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد نقلها لأحد المستشفيات بلبنان.. شقيق نوال الزغبي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لها

منذ أقل من ساعة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يسحب التهنئة بعد تتويج الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة لرباعي الأهلي المشاركين بأوليمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

منذ ساعة و 16 دقيقة

حالتها خطرة..شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن تطورات الحالة الصحية لها

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضم 3 صفقات مدوية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يتطلع لضم جلاد الحراس بالميركاتو

11:30 ص

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

08:58 م

بعد فوز الأهلي بالعاشرة.. عمرو أديب يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

08:00 ص

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا ثنائي الأهلي

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس