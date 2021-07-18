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ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع خلال 24 ساعة

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر: ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (6) قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1165) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (175) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (5) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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