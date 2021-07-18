ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).



فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر: ضبط (2) قضية.



فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (6) قضايا.



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1165) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (175) حكم قضائى متنوع.



فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (5) قضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



