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ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع خلال 24 ساعة
الأحد 18/يوليو/2021 - 12:06 م
إيريني صفوت
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر: ضبط (2) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (6) قضايا.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1165) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (175) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (5) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر: ضبط (2) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (6) قضايا.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1165) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (175) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (5) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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