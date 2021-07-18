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عشرات القتلى بانفجار صهريج للنفط في كينيا

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:02 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أكدت الشرطة الكينية، اليوم الأحد، مقتل 13 شخصًا إثر انفجار شاحنة صهريج للنفط في منطقة في مالانغا غرب البلاد.

 

وقال قائد شرطة منطقة جيم الفرعية تشارلز تشاتشا، إن الحادث وقع مساء السبت في قرية مالانغا، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الكينية.

 

وأضاف: "أحصينا ما لا يقل عن 12 جثة في مكان الحادث. ونقل 11 مصابا على وجه السرعة إلى مستشفى يالا الفرعي القريب لتلقي العلاج".

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كينيا عشرات القتلى انفجار صهريج

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