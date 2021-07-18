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محمد محمود عبد العزيز لياسمين عبد العزيز: إن شاء الله تقومي بألف سلامة

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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تمني الفنان محمد محمود عبد العزيز الشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبد العزيز، ذلك بعد إجرائها لعملية جراحية، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

نشر محمد محمود عبد العزيز صورة له برفقة الفنانة ياسمين، وعلق عليها قائلاً:" ألف سلامة عليكي شفاكي الله وعافاكي، وإن شاء الله تقومي بألف سلامه وتبقي زي الفل ( أسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا) " .

وفي سياق آخر، شارك محمد محمود عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "قصر النيل"، وهو بطولة ريهام عبد الغفور، دينا الشربيني، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت، محمود البزاوي.


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