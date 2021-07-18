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ضبط 5992 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٥٩٩٢ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(٢٥٨٢) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٢٠٥) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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