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محافظ الشرقية يُفاجئ شوارع مدينة الزقازيق ويأمر بالتصدي لظاهرة التوكتوك

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مفاجئة صباح اليوم بشوارع مدينة الزقازيق للإطمئنان علي الحالة العامة للنظافة ومتابعة أعمال النوبتجية الصباحية والتأكد من رفع تراكمات القمامة والمخلفات لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارع طلبة عويضة ليصدر توجيهاته للأستاذ محمد الاباصيري رئيس حي ثان الإهتمام بأعمال النظافة التجميل وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف وعدم السماح بتواجد أي إشغالات بالشارع، إستعدادًا لإستقبال عيد الأضحى المبارك ولخلق السيولة المرورية المطلوبة ولتوفير عبور آمن للسيارات والمواطنين.

إنتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقة الغشام بمدينة الزقازيق وقام باستدعاء الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، ليوجه بالتنسيق مع رئيس المركز ورئيس حي ثان ورجال المرور لتكثيف الحملات المرورية والتصدي لظاهرة سير التوكتوك داخل شوارع المدينة بالمخالفة للقانون، مؤكدًا على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة عليه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال جولته التفقدية بشوارع المدينة وجه محافظ الشرقية المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإزالة كافة أشكال الدعاية والإعلانات غير المرخصة من على الجدران واسوار المصالح الحكومية وأعمدة الانارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التشديد على الإستمرار في تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة اول بأول لإظهار المدينة بالشكل اللائق خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي يعمل بكامل طاقته خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وتم تشكيل فرق عمل لتجوب القري والمراكز والمدن للتصدي لكافة اشكال التعديات سواء البناء المخالف أو تبوير الأراضي الزراعية، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أعمال ذبح الأضاحي بالشوارع وتحرير محاضر للمخالفين، لافتًا إلى انه تقرر فتح المجاز لإستقبال الاضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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