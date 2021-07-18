برلماني: "حياة كريمة" تدعو للفخر وترسم السعادة على وجه 58 مليون مصري

قامل النائب حازم إمام عضو مجلس النواب، إن مشروع حياة كريمة، هو مشروع قومي يدعو للفخر، مضيفا، من حق كل مصرى أن يفخر ببلاده وما تشهده من تنمية وإهتمام بالمواطن، حيث ينتصر ذلك المشروع لمختلف حقوق الإنسان .





وتابع النائب حازم إمام، في تصريحات صحفية له اليوم، حقيقة أصبح هناك إهتمام من الدولة بالمواطن المصري، وتلبية حقوقه المنصوص عليها في الدستور، بعدما كانت تلك الحقوق مجرد نصوص فقط.









وأوضح عضو مجلس النواب، توفير الدولة نحو ٧٠٠ مليار جنيه لتغيير شكل الريف المصري في فترة ثلاث سنوات عبر مبادرة حياه كريمة، هو أمر يصعب تنفيذه علي عديد من الدول، ما يجعل هذا المشروع بمثابة أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان على مستوى العالم كله، مؤكدًا إن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى؛ لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري على مستوى الجمهورية.





وأشار حازم إمام، إلي أن العظمة في ذلك المشروع ليست حجمه وضخامته أو مدة تنفيذه أو تكلفته فقط، وإنما عدد المصريين المستفيدين منه، والذي يبلغ عددهم نحو ٥٨ مليون مواطن، سوف يتغير نمط وشكل حياتهم للأفضل دون تفرقة بينهم وبين أهل المدن.









ورأى عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة وما سبقها من مبادرات في القطاع الصحي وباقي المجالات، تؤكد بالفعل أننا أمام الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي الشعب المصري.







