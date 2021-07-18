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ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالدقهلية

الأحد 18/يوليو/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وعُثر بحوزتهما على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى –2 هاتف محمول- سلاح أبيض)، وبمواجهتها إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700٫000– سبعمائة ألف جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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مباحث ضبط تجار حشيش حشيش الداخلية

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