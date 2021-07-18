محافظ الشرقية يتفقد مشروعات الرصف والتجميل الجاري تنفيذها بمدينة الزقازيق







توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بطريق بحر شيبة الرابط بين إمتداد طريق الرملية وطريق الزقازيق ميت غمر بطول 800 متر ليمثل محورًا مروريًا جديدًا يساهم في فك الإختناقات المرورية بمناطق طلبه عويضة والقومية والغشام وشارع السلام وشارع عمر شاهين وامتداده من ناحية موقف المنصورة وصولًا لطريق الزقازيق ميت غمر داخل المدينة.



شدد محافظ الشرقية علي المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتي انتهت من أعمال القطع والتسوية تمهيدًا لأعمال الرصف والتطوير بالطريق ودخوله الخدمة الفعلية ليحقق الفائدة منه ويعود بالنفع على أبناء المحافظة.



كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بطريق الزقازيق ميت غمر والتي تشمل أعمال توسعة وتطوير الطريق، مشددًا على سرعه الإنتهاء من رفع التلتوار وعمل حواجز خرسانية ( نيوجيرسي ) بالطريق مع مراعاة اللمسة الجمالية والحضارية بالطريق.



إنتقل محافظ الشرقية لمنطقة نفق علاء الدين بمدينة الزقازيق ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق للبدء فورًا في أعمال رصف وتطوير المنطقة لإظهارها بالشكل اللائق لتناسب مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.



أكد محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية وخلق محاور مرورية جديدة تساهم في استيعاب حجم حركة النقل المتزايدة تيسيرًا على المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة خاصه في أوقات الذروة.



