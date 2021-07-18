أول تعليق من الأهلي بعد سحب تهنئة الزمالك

تقدمت إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بفريق الكرة الأول بنادي الأهلي بإعتذار لمجلس إدارة القلعة البيضاء لما بدر من إحدى الصفحات التي تخص المارد الأحمر من تهكم على القلعة البيضاء.





وعبرت قناة النادي الاهلي عن أسمى آيات الاعتذار للقلعة البيضاء والذي قدم بكل الود والاحترام التهنئة للقلعة البيضاء باللقب الافريقي العاشر وقام بحد العاملين في قطاع السوشيال ميديا بكتابة واحد من التعليقات التي لا تليق بالقلعة الحمراء مع تحويل المسؤول عن ذلك إلى التحقيق تمهيدًا لفصله.





في الوقت الذي أكدت فيه القناة أن ذلك الفعل يعد من الأفعال الفردية والتي لن تتكرر مستقبلًا مع تشديد النادي الأهلي على إحترام نادي الزمالك ورموزه.



