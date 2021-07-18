غياب 23 طالب "أدبي" عن امتحان "المنطق" للثانوية العامة ببني سويف (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن غياب 23 طالب او طالبه، عن امتحانات الدور الاول للثانوية العامة شعبة الادبي، في مادة الفلسفة والمنطق.



واكدت المديرية، في بيان لها، ان اجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المقيدون بالشعبة الادبية 5 الاف و283 طالبا وطالبة، موزعين على 62 لجنة، وحضر منهم 5 الاف و260 طالبا وطالبة، وغاب منهم 23 طالبا وطالبة.



وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، مؤكدًا على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب.



وشّدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشددًا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والادارات التعليمية.



وكانت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أكدت على انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة طبقا للجداول المعلنة، وعدم تأثرها بقرار مد إجازة عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الامتحانات طبقًا لتعليمات الوزارة "دون تغيير" حيث أدى "أمس السبت" طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الكيمياء، على أن تتوقف الامتحانات بداية من غدا الإثنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتستأنف السبت القادم 24 يوليو الجاري.



ويؤدي 16 ألف و700 طالبًا وطالبة، إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف، موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسط الإلتزام بالعدد المحدد 14 طالبًا وطالبة داخل اللجنة الواحدة.

